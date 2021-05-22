Во время тестов был замечен новый флагманский кроссовер BMW X8

Официальный дебют машины намечен на 2022 год.

Разговоры о том, что у полноразмерного семиместного BMW X7 появится более драйвовая версия под собственным индексом, шли еще до того как "икс-седьмой" был официально презентован в октябре 2018 года. Но только теперь эта машина попала в объективы автошпионов.

Как и ожидалось, речь идет о кроссовере под названием X8. Построен он на той же платформе CLAR, которая ранее стала основой для BMW X7, а стилистически продолжит и завершит формирование линейки кросс-купе от BMW, которые на сегодня предлагаются в различных вариантах X4 и X6.

Что касается линейки двигателей, то X8 будут предлагать и в гибридном варианте — скорее всего, речь будет идти о технической начинке от BMW X5 xDrive45e. То есть силовая установка будет представлять собой 3-литровый рядный 6-цилиндровый турбомотор плюс синхронный электродвигатель, которые в сумме обеспечивают общую мощность 394 л.с. и динамику ускорения с места на уровне 5,6 секунды.

Флагманская версия получит обозначение X8 M.

О сроках появления BMW X8 и ценах пока говорить рано: в BMW ожидают, что наилучшим спросом новинка будет пользоваться на рынках США и Китая, на которые и будет делаться акцент. А главными конкурентами X8 станут такие модели, как Audi Q8, Porsche Cayenne Coupe и Range Rover Sport.