Работу в рамках закона возобновляет рынок "Столичный"

Больше ни одного "кэша" или поборов — только официальные платежи от арендаторов, которые будут идти на развитие предприятия, заявил директор рынка.

Руководство рынка "Столичный" сообщает о восстановлении контроля над предприятием и возвращении к прозрачным принципам работы.

Об этом в комментарии изданию "Апостроф" заявил Сергей Головня, директор ООО "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный".

"Рад сообщить, что с сегодняшнего дня рынок "Столичный" возобновляет свою работу в рамках законодательного поля. Больше ни одного "кэша" или поборов — только официальные платежи от арендаторов, которые будут идти на развитие предприятия", - заявил Головня.

По его словам, в течение последнего периода рынок незаконно содержался группировкой в которую входили Александр Стельмах, Рустем Абдукадыров и связанные с ними лица. В течение года происходили судебные споры и расследовались уголовные производства.

На текущий момент Александр Стельмах, бывший совладелец рынка, находится в международном розыске. А относительно Рустема Абдукадырова, бывшего директора рынка, возбуждены уголовные производства по факту доведения рынка к банкротству, превышения полномочий и мошенничества (уголовное производство №12020100000000459 от 18.05.2020).

Кроме того, по словам Сергея Головни, на сегодня недвижимое имущество (павильоны) рынка "Столичный" принадлежит двум юридическим лицам — компании "Оилс" и компании "Рынок сельскохозяйственной продукции "Столичный". Поэтому компания "Продовольственный хаб "Столичный", от имени которой действовали Рустам Абдукадыров и другие лица, не имеет никакого отношения к предприятию. А по факту противодействия законной хозяйственной деятельности компании "Оилс" и компании "РСГП "Столичный" открыто уголовное производство.