Облетать Беларусь, не дожидаясь официальных запретов начали самолеты из Риги

После инцидента с задержанием основателя создателя Nexta Романа Протасевича национальная латвийская авиакомпания airBaltic приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах.

Об этом со ссылкой на министра сообщения Латвии Талиса Линкайтса сообщает "Латвийское радио 4".

"Наша национальная авиакомпания airBaltic непрерывно следит за ситуацией с безопасностью в воздушном пространстве разных стран. И уже приняла решение пока не использовать воздушное пространство Беларуси в своих полетах. Со своими рекомендациями выступит и Латвийское агентство гражданской авиации", - сказал Линкайтс.

Рейсы airBaltic "Рига - Одесса" и "Рига - Тбилиси" уже были выполнены в обход Беларуси. По словам Линкайтса, Международная организация гражданской авиации в ближайшие дни также вынесет конкретные рекомендации относительно воздушного пространства Беларуси.