Неадекватный прохожий на Крещатике наплевал на патрульных и разбил стекло служебной машины

В воскресенье, 23 мая, в самом центре столицы, на Крещатике, неадекватный мужчина разбил стекло машины патрульной полиции.

Все началось с конфликта пешехода и полицейских, которые сидели в припаркованной патрульной машине.

Об этом сообщили источники "Страны" в МВД.

По версии патрульных, к служебной машине подошел некий парень и начал провоцировать копов на конфликт. Когда провокация не удалась, молодчик начал плевать на машину полицейских. Патрульные вышли из автомобиля, чтобы задержать виновника, так как прослеживались все признаки хулиганства.

Однако парень оказал сопротивление, вырвался из рук патрульных и головой разбил стекло в служебном автомобиле Renault. Правоохранителям пришлось применить наручники, вызвать следственно-оперативную группу местного управления полиции и задокументировать повреждения.

Дебошира доставили в местное управление полиции. Оказалось, что ему 21 год, он проживает в Киеве. Признаков алкогольного или наркотического опьянения, по предварительным данным, не выявлено. Сейчас причина неадекватного поведения парня выясняется в ходе следствия.

Задержанному по ч.1 ст.296 УК Украины ("Хулиганство") грозит до 5 лет ограничения свободы и возмещение ущерба за ремонт служебного автомобиля. Не исключено, что парень хотел спровоцировать полицейских на драку и заснять ее на видео, чтобы потом выложить в сеть. Подобные случаи уже происходили несколько месяцев назад, когда в патрульных также на Крещатике ради хайпа и лайков в интернете кинули тортом.