Литва оценила посадку самолета Ryanair в Минске как захват воздушного судна

В Генеральной прокуратуре Литвы рассматривают вынужденную посадку в Минске самолета Ryanair с основателем Nexta Романом Протасевичем на борту как захват воздушного судна.

Генеральная прокуратура Литвы открыла уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса.

Об этом со ссылкой на начальника отдела коммуникаций Генпрокуратуры Литвы Эляну Мартионене сообщает BNS.

"Началось досудебное расследование по факту угона самолета и обращения с людьми, запрещенного международным правом", - сказала Мартионене.

По ее словам, первые свидетели уже определены и будут допрошены. Также будут собраны другие соответствующие материалы, кроме того, будет налажено сотрудничество с прокурорами и официальными лицами других стран Евросоюза.

На сегодня литовская полиция уже опросила первых свидетелей из числа пассажиров и членов экипажа.