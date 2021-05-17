Метеорологическое лето наступило в Киеве

В этом году метеорологическое лето пришло в Киев 14 мая.

В этот день среднесуточная температура воздуха в столице устойчиво перешла через +15 градусов в сторону повышения.

Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Метеорологическая весна в Киеве началась 13 марта и продлилась 62 дня. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы.

В 2021 году метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже средних многолетних показателей. Раньше всего за 141 год наблюдений оно началось в 1996 году - 22 апреля, а позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.