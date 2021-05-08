Появилась запись разговора белорусского диспетчера с пилотом посаженного в Минске самолета Ryanair

В сети появилась запись разговора белорусского авиадиспетчера с пилотом пассажирского самолета Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске.

Она свидетельствует о том, что диспетчер предупредил экипаж воздушного судна о его минировании, ссылаясь на электронное письмо, полученное службой безопасности минского аэропорта.

Далее мы приводим полную расшифровку разговора.

Диспетчер: Из соображений безопасности мы рекомендуем вам приземлиться.

Пилот: Хорошо, мы поняли, дайте нам минуту, пожалуйста... Это сообщение о минировании, откуда оно пришло, где вы нашли информацию об этом?

Диспетчер: Служба безопасности аэропорта сообщила, что они получили e-mail