Новую пандемию из-за вируса более смертоносного, чем Covid-19 прогнозирует глава ВОЗ

В мире может появиться новый смертоносный вирус, поэтому с угрозой пандемии человечество столкнулось не в последний раз.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга в понедельник, 24 мая.

По его данным из-за пандемии Covid-19 в мире выявили 167 млн случаев заражения, также насчитывается 3,4 миллионов пациентов, умерших от этой болезни.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал Гебрейесус.