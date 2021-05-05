Законы о митингах и СМИ серьезно ужесточил Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил изменения в законодательстве республики, которые, в частности, предусматривают запрет на проведение массовых мероприятий без разрешения местных органов власти, а также на освещение несанкционированных мероприятий в СМИ в режиме реального времени.

Полный перечень изменений опубликовал телеграм-канал журналистского пула главы государства.

В закон о массовых мероприятиях вводятся следующие изменения:

Все массовые мероприятия должны проводиться исключительно на основании разрешения местных органов.



Таким образом, отменяется порядок о достаточности уведомления руководства городов о проведении массового мероприятия.





Таким образом, отменяется порядок о достаточности уведомления руководства городов о проведении массового мероприятия. Запрещен сбор, получение и использование денежных средств и иного имущества, выполнение работ, оказание услуг для возмещения расходов, обусловленных привлечением к ответственности за нарушение порядка проведения массовых мероприятий.



Отметим, что во время протестов в социальных сетях организовывался краудфандинг для сбора средств пострадавшим от действий правоохранителей участникам оппозиционных митингов.





Отметим, что во время протестов в социальных сетях организовывался краудфандинг для сбора средств пострадавшим от действий правоохранителей участникам оппозиционных митингов. Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации.





Журналистам при исполнении своих обязанностей запрещается выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий.





Местные органы и органы внутренних дел наделяются правом приостанавливать работу инфраструктуры (торговых объектов, объектов общепита, транспорта, ярмарок, организаций всех форм собственности) в местах проведения массовых мероприятий и по маршрутам следования их участников.



Напомним, что во время оппозиционный акций в Минске власти нередко ограничивали работу метро.





Напомним, что во время оппозиционный акций в Минске власти нередко ограничивали работу метро. Закрепляется ответственность политических партий и общественных объединений за публичные призывы своих руководителей и членов руководящих органов к организации и проведению массового мероприятия до получения разрешения на его проведение.

Также Лукашенко утвердил следующие изменения в закон о СМИ:

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.





Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.





Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.





Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополняются таким основанием, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.





Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).





Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.





Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности.





Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.

Основные положения закона вступают в силу через месяц после его официального опубликования. По состоянию на 14:00 24 мая изменения в законодательстве на официальном правовом портале Беларуси опубликованы не были.