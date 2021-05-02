В Риге вместо флага Беларуси подняли красно-белое знамя

Мэр латвийской столицы заявил, что официальный флаг Беларуси (красно-зеленый) символизирует "государственный терроризм", который якобы осуществляет Минск.

В понедельник, 24 мая, в центре Риги вместо белорусского государственного флага на постаменте с флагами стран, принимающих участие в чемпионате мира по хоккею, был поднят бело-красно-белый флаг независимости Беларуси. Об этом на своей странице в Twitter заявил мэр латвийской столицы Мартиныш Стакис.

Это решение стало реакцией на задержание создателя Teleram-канала NEXTA Романа Протасевича с принудительной посадкой самолета Ryanair в минувшие выходные.

"Среди флагов чемпионата по хоккею поднимаем флаг свободной Беларуси! Этот флаг мне доверили политические беженцы из Беларуси. Флаг, символизирующий режим, осуществляющий государственный терроризм, неуместен в городской среде Риги, поэтому мы его сняли! #FreeBelarus #Да здравствует Беларусь!", – написал градоначальник.

При поднятии флага присутствовал также министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

"Вместе с мэром Риги @MStakis мы подняли флаг в центре Риги, мы солидарны с жителями #Belarus #FreePratasevich #StandWithBelarus #ЖывеБеларусь", – заявил глава внешнеполитического ведомства.