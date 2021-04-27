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События Сегодня, 19:5323
Как пьяный соратник Олега Ляшко избил полицейского в Киеве

Бывший народный депутат от Радикальной партии и ближайший соратник Олега Ляшко Андрей Лозовой попал в крупный скандал.

По данным "Страны", 15 мая Лозовой в неадекватном состоянии ввалился в столичный ресторан, где начал дебоширить, после чего подрался с полицией.

Да так подрался, что патрульный оказался в больнице с травмой головы. При этом Лозового даже не задержали. 

Публикуем эксклюзивные подробности этой истории

Что произошло в "Ибисе"

Инцидент произошел в минувшую субботу вечером в помещении кулинарного дома "Ибис" на бульваре Леси Украинки.

Как мы узнали из собственных источников в патрульной полиции, на спецлинию "102" позвонили сотрудники заведения с жалобой прислать патруль, так как в помещении ресторана некий посетитель ведет себя неадекватно, курит (при том что курение там запрещено), на замечания персонала не реагирует.

На вызов прибыл один из экипажей патрульной полиции. Однако общение дебошира с полицейским не задалось. Он ударил его в голову.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Как выяснилось, дебоширом оказался бывший народный депутат от Радикальной партии Олега Ляшко - Андрей Лозовой.

По необъяснимой причине Лозовый, который давно не пользуется депутатским иммунитетом, задержан не был, а лишь опрошен и отпущен на все четыре стороны. В то же время потерпевший полицейский попал в больницу с травмой головы.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.345 - "Причинение телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа при исполнении служебных обязанностей". Максимальное наказание по этой статье - до пяти лет тюрьмы.

По данным "Страны", сейчас экс-нардепу полицией уже выписано, но еще не вручено, подозрение в совершении преступления. Оно находится на согласовании в прокуратуре.

Обычно при таких обстоятельствах виновников задерживают на месте и просят суд взять под стражу, поскольку это преступление против авторитета государственных органов. Почему такая снисходительность к "радикалу" Лозовому - совершенно непонятно. 

Ударил полицейского и плюнул в лицо

В распоряжении "Страны" оказалась внутренняя справка полиции, где описывается суть дела. 

Потерпевшего полицейского зовут Олег Васильев. Прибыв по вызову в ресторан, он около 23 часов обнаружил Лозового, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и курил, не обращая внимания на просьбы персонала. И вел себя крайне агрессивно. 

Полицейские вывели его на улицу, где Лозовой начал оказывать сопротивление.

Когда его посадили на заднее сиденье полицейской машины, он нанес удар ногой по голове Васильеву, который сидел впереди. Ударив еще два раза, Лозовой плюнул ему в лицо. Пришлось вызывать еще один экипаж полиции, а также "скорую". 

Полицейские опросили свидетелей. Официант рассказал, что Лозовой вошел в ресторан, сел за столик и, не сделав заказа, начал курить. После замечания, он бросил окурок в официанта и потребовал вызвать администратора. Когда тот подошел, неадекватный клиент закурил еще одну сигарету и стал требовать владельца заведения. 

Когда ему в этом отказали, он потребовал вызвать полицию. Затем подошел к барной стойке и сбросил на пол посуду и кофемашину. После прибытия полицейских, он начал им угрожать, требовать удостоверений и плеваться. Когда его выводили, Лозовой оказывал сопротивление.

Другие свидетели показали то же самое. Полицейские сейчас изучают видео с боди-камер патрульных и с камер в заведении, а также на улице. Идет досудебное следствие. 

"Стрелял в полицию окурками". Что говорят в заведении

"Страна" пообщалась с работниками ресторана, где скандалил бывший нардеп.

"Это просто плевок в лицо сотрудникам и заведению. За этой ситуацией половина Печерска наблюдала. Человек зашёл сходу без маски, начал внутри заведения курить, побил посуду. Цеплялся к посетителям. Не знаю, под алкоголем или под чем там он был. Сколько замечаний ему Николаевна сделала (сотрудница заведения — Ред.), я просто вышел, чтобы не отреагировать на его хамство. Чтобы потом он ещё не перекрутил и не выставил так, что его здесь побили", - рассказал нам сотрудник заведения.

По его словам, полиция вела себя культурно, а он их снимал на телефон, также "стрелял" по правоохранителям окурками.

"Это неадекватное поведение. Интересно, если он придёт сюда, как он будет смотреть нам в глаза", — рассказал сотрудник заведения.

Ещё один работник "Ибиса" рассказал "Стране", что у Лозового подобные истории здесь уже бывали.

"Я с ним не часто пересекался, но он ночью иногда посещал наше заведение. Был ещё у него конфликт, но тогда, насколько я помню, все обошлось без полиции", — сообщил сотрудник.

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Теги: news, новости, Украина, Ляшко, Лозовой, Киев, 7dniv, 7dnivinfo  
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