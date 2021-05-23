 

В анализах вокалиста победившей на Евровидении группы Maneskin наркотиков не нашли

События Вчера, 22:3757
В анализах вокалиста победившей на Евровидении группы Maneskin наркотиков не нашли

В организме Дамиано Давида, вокалиста рок-группы Maneskin, победившей на Евровидении, не нашли следы наркотических веществ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Европейского вещательного союза (ЕВС).

Певец из Италии решил добровольно сдать тест на наркотики из-за слухов о том, что во время конкурса он мог находиться под воздействием наркотиков.

"В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате (месте, где исполнители ожидают объявления результатов) во время финала конкурса Евровидение 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов. Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым", - говорится в заявлении.

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События

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