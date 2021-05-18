В пригороде Барселоны мальчик пошел играть со статуей динозавра и нашел внутри тело мужчины

В Испании в пригороде Барселоны мальчик с отцом обнаружили тело мужчины. Труп находился внутри статуи динозавра.

Об этом сообщает издание Newsweek.

Семья покойного 40-летнего испанца за несколько часов до этого сообщила представителям правоохранительных органов об исчезновении родственника.

Отмечается, что скульптура была размещена возле кинотеатра в качестве рекламы. Заметившие тело люди вызвали на место происшествия полицейских.

Динозавр был сделан из папье-маше, однако службе спасателей пришлось распилить скульптуру, чтобы достать тело. Начато расследование инцидента, при этом в полиции утверждают, что признаков преступления на теле мужчины не обнаружено.

Предполагается, что он сам залез вовнутрь динозавра, где и скончался.

Более подробные результаты инцидента правоохранители планируют предоставить после вскрытия.