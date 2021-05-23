Байден призвал освободить Протасевича в Минске

Президент США Джо Байден осудил посадку самолета Ryanair в Минске и задержание оппозиционера Романа Протасевича.

Байден назвал произошедшее "прямым оскорблением международных норм".

Заявление размещено на сайте Белого дома.

"Принудительное перенаправление Беларусью коммерческого рейса Ryanair, летящего между двумя странами-членами Европейского Союза, а также последующее высылка и арест Романа Протасевича, белорусского журналиста, выезжающего за границу, являются прямым нарушением международных норм.

Соединенные Штаты самым решительным образом осуждают как переадресацию самолета, так и последующее удаление и арест г-на Пратасевича. Этот возмутительный инцидент и видео, которое г-н Пратасевич, судя по всему, снял под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы.

Соединенные Штаты вместе со странами всего мира призывают к его освобождению, а также к освобождению сотен политических заключенных, несправедливо содержащихся под стражей режимом Лукашенко. Я присоединяюсь к многочисленным призывам к международному расследованию, чтобы установить все обстоятельства дела. Я приветствую новость о том, что Европейский союз призвал к целевым экономическим санкциям и другим мерам и попросил мою команду разработать соответствующие варианты привлечения к ответственности виновных в тесном сотрудничестве с Европейским союзом, другими союзниками и партнерами и международными организациями.

В течение нескольких месяцев белорусский народ был услышан, требуя демократии, уважения прав человека и сохранения основных свобод. Я аплодирую мужеству и решимости белорусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. Соединенные Штаты продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе", - говорится в сообщении на сайте Белого дома.