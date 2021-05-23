В США возле Лас-Вегаса рухнул военный самолет, погиб пилот

В США на северо-востоке Лас-Вегаса произошло крушение военного самолета.
В результате происшествия погиб пилот самолета.
Об этом говорится в сообщении базы Неллис ВВС США.
На месте происшествия находятся федеральные и местные службы быстрого реагирования.
По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.
Как сообщают местные СМИ, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.