Полеты над Беларусью прекращают Lufthansa, Finnair и Air France

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa, государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair и европейская холдинговая авиакомпания Air France прекращают полеты над Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.

"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Lufthansa.

Однако, по ее словам, на среду,26 мая, запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, но пока решение относительно него не принято.

Авиакомпания Finnair также приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси.

"Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения", - сообщает авиакомпания в Twitter.

В свою очередь, компания Air France приостанавливает полеты "до дальнейшего уведомления" на фоне выводов Европейского совета.

"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", - сообщила компания.

Так выглядит сейчас Беларусь. Над ней практически нет самолетов.