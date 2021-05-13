Полеты над Беларусью прекращают Lufthansa, Finnair и Air France

Флагманский авиаперевозчик Германии Lufthansa, государственный авиаперевозчик Финляндии Finnair и европейская холдинговая авиакомпания Air France прекращают полеты над Беларусью после инцидента с самолетом Ryanair в Минске.
"Действий в белорусском воздушном пространстве до дальнейших решений больше не будет", - сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на представителя Lufthansa.
Однако, по ее словам, на среду,26 мая, запланирован рейс в Минск из Франкфурта-на-Майне, но пока решение относительно него не принято.
Авиакомпания Finnair также приостанавливает полеты в воздушном пространстве Беларуси.
"Мы приостановим использование воздушного пространства Белоруссии до особого распоряжения", - сообщает авиакомпания в Twitter.
В свою очередь, компания Air France приостанавливает полеты "до дальнейшего уведомления" на фоне выводов Европейского совета.
"У тех, кто находится на маршруте, полетный план будет изменен", - сообщила компания.
Так выглядит сейчас Беларусь. Над ней практически нет самолетов.