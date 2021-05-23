Привлечь Лукашенко к ответственности за инцидент в аэропорту Минска захотели в США

США в связи с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске и задержания там основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича намерены привлечь к ответственности режим Александра Лукашенко.

Об этом со ссылкой на советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана сообщает The Hill.

Салливан провел беседу с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской. В разговоре он заявил, что Вашингтон вместе с Евросоюзом и другими партнерами будет привлекать режим Лукашенко к ответственности.

Джейк Салливан осудил инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair и задержание Романа Протасевича. США, по его словам, требуют его немедленного освобождения, как и других политзаключенных в Беларуси.