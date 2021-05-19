В набсовет Ощадбанка войдут Глава заповедника "Бабий Яр" и сын экс-владельца "1+1"

Национальный банк Украины (НБУ) согласовал кандидатуру и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" Розу Тапанову на должность члена Наблюдательно совета Ощадбанка по квоте правительства.

Также Нацбанк согласовал кандидатуру Александра Роднянского-младшего, сына знаменитого украинского продюсера Александра Роднянского на должность члена Набсовета банка по квоте президента.

Об этом со ссылкой на пресс-службу сообщает агентство "Интерфакс-Украина" во вторник, 25 мая.

"Роза Асхатовна Тапанова была согласована на должность члена набсовета Ощадбанка (по квоте правительства) решением Комитета по надзору вчера. Также Александр Александрович Роднянский был согласован на должность члена набсовета Ощадбанка (по квоте президента Украины)", - говорится в сообщении регулятора.

В НБУ заявили, что члены Комитета приняли решение о согласовании единогласно.

Также в Нацбанке добавили, что кандидаты на прошлой неделе успешно сдали тест, после чего прошли собеседование, которое проводилось квалификационной комиссией Национального банка в составе шести директоров департаментов и пяти членами правления.

Сын основателя телеканала "1+1" Роднянский изучал экономику в Принстонском университете и Лондонской школе экономики. Работал в британском Кембриджском университете. С 2009 до 2011 года был руководителем отдела развития бизнеса в кинокомпании своего отца - продюсера и основателя телеканала "1+1".

С 2020 года по настоящее время занимает должность главного экономического советника правительства Украины. С 2019 года по настоящее время является научным сотрудником Центра исследований экономической политики (CEPR), а также, с 2018 года – сотрудником Центра макроэкономики (CFM).

Тапанова ранее была руководителем и одним из основателей адвокатского объединения "Международная юридическая компания". В числе его бенефициаров также числится глава Офиса президента Андрей Ермак. 22 марта 2021 года "Международная юридическая компания" прекратила существование.