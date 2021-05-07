Назвать песни Моргенштерна, из-за которых ему запретили въезд в Украину отказались в СБУ

В Службе безопасности Украины отказались показать результаты экспертизы песен и публичных выступлений российского рэпера Моргенштерна (настоящее имя Алишер Валеев - Ред.), на основании которой его включили в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.

Об этом со ссылкой на данные СБУ сообщают "Украинские новости".

"Запрашиваемая Вами информация относится к категории информации с ограниченным доступом, с учетом этого не может быть предоставлена", - сообщили в спецслужбе в ответ на запрос журналистов предоставить копию экспертного заключения, состав экспертной группы и перечень проанализированных песен и выступлений артиста.

Отметим, что ранее в СБУ сообщили, что Моргенштерну запретили въезд в Украину, поскольку он "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, что создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта при его участии".