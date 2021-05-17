Что написано в исправленном законопроекте об СБУ

Работа над законопроектом о Службе безопасности Украины вышла на финишную прямую.

Депутат Марьяна Безуглая ("Слуга народа") вчера поздно вечером обнародовала предфинальную версию документа, в которую до пятницы будут вноситься последние технические правки.

Уже на следующей неделе законопроект будет рассматривать профильный комитет, а его принятие в целом намечено на июнь. "Страна" уже разбирала самые спорные нормы проекта.

Часть из них были отредактированы, а замечания общественности учтены. Например, из проекта убрали норму о возможности внесудебного блокирования медиа. Возможность закрывать сайты осталась, но только в судебном порядке, который пока еще не прописан.

Что в итоге выйдет с реформой СБУ, анализирует "Страна".

Из-под удара вывели партии и медиа

Ко второму чтению законопроекта об СБУ оттуда изъяли некоторые драконовские "политические" полномочия обновленной спецслужбы.



Во-первых, СБУ лишили возможности делать представления в ЦИК относительно снятия с избирательного процесса политических партий или отдельных кандидатов.

Во-вторых, СБУ не будут наделять правом внесудебного блокирования информационных ресурсов или обращения к Нацсовету по вопросам теле-, радиовещания с представлением об аннулировании лицензий телерадиорганизаций.



Еще на прошлой неделе СБУ давалось право блокировки или ограничения доступа к сайтам по упрощенной схеме: "В безотлагательных случаях такое разрешение может предоставить уполномоченный замглавы апелляционного суда, в пределах территориальной юрисдикции которого находится центральное управление или региональный орган СБУ, в состав которого входит оперативное подразделение, руководитель которого подал ходатайство. Блокировка таким способом может быть осуществлена на срок в 7 суток. В течение этого времени должностные лица должны подготовить документы и обратиться в суд".

В предфинальной версии проекта такого положения уже нет. Теперь законопроект гласит: "Ограничение доступа к определённым (идентифицированным) информационным ресурсам (сервисам) с целью недопущения террористического акта или проведения разведывательно-подрывной деятельности во вред Украины осуществляется в судебном порядке на основании материалов уголовного производства, оперативно-розыскного или контрразведывательного дела".

Другая статья закона даёт право "Осуществлять на основании решения суда временное ограничение доступа к определённым информационным ресурсам с целью недопущения террористического акта или разведывательно-подрывной деятельности во вред Украине, противодействия проведению против Украины специальных информационных операций, направленных на подрыв конституционного строя, нарушения суверенитета, территориальной целостности, обострения общественно-политической и социально-экономической ситуации, тех, которые используются для организации, подготовки, осуществления, финансирования или содействия или сокрытия акта несанкционированного вмешательства в деятельность объектов критической информационной инфраструктуры, с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций и другими субъектами хозяйствования".



Автор проекта, депутат Марьяна Безуглая отметила "Стране", что эти положения еще будут выверяться, но внесудебного блокирования сайтов среди полномочий СБУ точно не будет.

В то же время пока вообще не определен порядок блокирования ресурсов по решению суда, не определены граничные сроки для такого блокирования, порядок извещения сайта об обращении СБУ (чтоб информресурс имел возможность защититься в судебном процессе, а не узнал о решении суда постфактум). Кроме того, цели "обострения общественно-политической и социально-экономической ситуации" звучат слишком размыто, и при желании могут быть использованы против совершенно любого информационного ресурса и стать очередным произволом спецслужб.

Но еще раз повторимся, положения о партиях и СМИ стали по сути единственными, которые хоть как-то были смягчены в новом проекте.



Остальные нормы, которые критикуются экспертным сообществом и правозащитниками, все еще остаются в "теле" документа.

Сверхполномочия и минимум ответственности

Вопреки провозглашению цели на отказ от функций досудебного расследования, за СБУ сохраняется право иметь изоляторы временного содержания. Правозащитники считают что такие места по своей сути являются "пыточными", и новый проект их прямо легализирует.

Вместе с наделением сотрудников СБУ широким спектром возможностей применения "мер принуждения" при задержаниях и арестах, это превращает спецслужбу в самую могущественную правоохранительную структуру.

"Страна" уже обращала внимание на то, что сотрудникам СБУ хотят дать право использовать электрошокеры, которые ранее пытались вписать в закон о Национальной полиции. Там не получилось. И норма о шокерах перекочевала в проект об СБУ. Но не только электрошокеры. Сотрудникам СБУ хотят разрешить самостоятельно изготовлять и использовать "малогабаритные подрывные устройства для открытия помещений", использовать при надобности другие подрывные устройства и бронемашины.

Несмотря на то, что проектом ликвидируется департамент "К", который занимался экономическими преступлениями, при СБУ будут созданы контрразведывательные подразделения, которые по сути будут заниматься тем же, что и ранее департамент "К". Даже с более широкими правами - возможностью входить в дома и на земельные участки, свободно перемещать людей и предметы через государственную границу.

Противостоять оргпреступности СБУ сможет в рамках контрразведки - отслеживая транснациональные группировки, агентуру и прочее.

"Конечно, дела, касающиеся угроз государственной безопасности, могут содержать экономические или коррупционные преступления. Но передать их в СБУ от других правоохранительных органов можно будет только в исключительных случаях. Такие исключения сможет санкционировать только Генеральный прокурор. Это ограничит практику, которая есть сейчас, когда в СБУ бесконтрольно передают уголовные производства от других правоохранительных органов", - написал на этот счет на днях Глава СБУ Иван Баканов.



Вообще перед СБУ теперь будут открыты все двери. Сотрудники СБУ получат прямой доступ ко всем реестрам, включая демографический. А также в течение 5 дней предоставить им информацию должны будут любые правоохранительные и государственные органы, военные формирования, органы местного самоуправления, предприятия и организации всех форм собственности.

По судебному решению СБУ сможет негласно снимать любую информацию, вести аудио, видеоконтроль за подозреваемыми, фиксировать места их пребывания, снимать информацию с транспортных и телекоммуникационных сетей, проникать в жилье, транспорт и т.д.

Важно, что суды должны будут выдавать такие разрешения в течение 6 часов после обращения, без фиксации происходящего на заседании и без внесения решения в реестр. Максимальный срок действия таких разрешений - полгода. Отметим, что в Верховном суде рьяно критиковали эти нормы, но их из проекта так и не убрали.

А в "особых ситуациях" - такие действия возможны и до вынесения решения суда, по письменному разрешению руководителя СБУ (кстати, его будут назначать на 6 лет, то есть сроки его работы будут не совпадать с президентскими), его зама или руководителя регионального управления.

В таком случае инициатор этих действий должен в течение 24 часов обратиться в суд с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение контрразведки.



При этом, если кто-либо захочет узнать, проводилась ли по нему оперативно-розыскная работа, и кто запрашивал информацию из реестров, предоставлять такую информацию сотрудники СБУ не обязаны. Как и подавать декларации о доходах. А если члены семей сотрудников СБУ должны подавать свои декларации по своим должностям, там они могут не указывать данные, которые раскроют принадлежность к спецслужбам.

Спецслужбу также наделяют полномочием проверять претендентов на важные государственные должности. В законопроекте также есть положение, что назначение прокуроров, кроме Генерального прокурора, должно проводиться "с учетом вывода проверки СБУ". Интересно, что проектом предусмотрен прокурорский надзор за СБУ, но не трудно предположить, что если СБУ будет влиять на назначения прокуроров, ждать эффективного надзора со стороны прокуратуры не приходится.

Спецслужбы проредят депутаты

Самих сотрудников СБУ тоже ждут чистки. Как уже писала "Страна", в ближайшие 3 года спецслужбу сократят на 30% - с 25 тысяч до 17 тысяч. В отреформированную СБУ будут принимать по итогам аттестации, при чем причиной для провала аттестации может стать даже "обоснованное сомнение" в профессиональной квалификации, этике и добропорядочности сотрудника. Аттестация не коснется оперативного состава, он переходит в новую структуру "автоматом". По сути под аттестацию попадет, прежде всего, руководящий состав. В комментариях к посту Безуглой звучит много нареканий, что в таком случае спецслужба останется без руководящего звена, который и сейчас недоукомплектован. "Некого назначать, вчерашние выпускники академии за 5 лет не могут руководить подразделением, для этого нужен опыт, профессиональный и жизненный. А еще есть такое понятие, как ответственность и готовность ее брать за принятые решения. Современная молодежь такими чертами не наделена", - пишут комментаторы.

Важный момент, что аттестация будет проводиться на базе Верховной Рады по положению, закрепленному президентом. Вообще Рада хочет закрепить за собой право контроля за СБУ и даже создать ради этой цели специальный комитет.

Так вот, уполномоченные представители от депутатского корпуса будут оценивать профессиональную компетенцию сотрудников СБУ, их этику, коррупционные риски и проверять на отсутствие близких родственников в "стране-агрессоре". Это тоже чревато отбором по политическому признаку - когда аттестацию пройдут только лояльные к власти, а не независимые сотрудники.

В законопроекте также предусмотрено создание Совета общественного контроля за СБУ, в который войдут представители профильных объединений, но влиять ни на что он не сможет - его полномочия никак не закреплены. Также в СБУ будет проводиться аудит Счетной палатой.

Набор в ряды СБУшников по итогам аттестации будет проводиться сразу же после вступления закона в силу. А вот баснословные зарплаты (чистый оклад от 45 тысяч гривен плюс надбавки) должны быть с 1 января 2022 года - мол, нужно будет предусмотреть повышение зарплат в бюджете на следующий год.

Автор проекта отмечает, что повышение денежного обеспечения для оперативников и руководителей, прошедших переаттестацию, должно наступить сразу после принятия закона, но Кабмину только рекомендуется изыскать на это средства.

Вообще на потребности СБУ планируется направлять 2% ВВП, ежегодно повышая также статью на развитие СБУ - уже в этом году предусмотреть 10% от общего бюджета спецслужбы, в следующем - 15%, а с 2023 года - 20% от годового бюджета СБУ.