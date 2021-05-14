На первое место по скупке жилья в Москве вышли Киевляне

Граждане Украины активно скупают квартиры в российской столице - Москве. В период с 20 апреля по 20 мая 2021 года Киев опередил Санкт-Петербург по спросу на недвижимость в Москве.

Такие данные приводит "Агентство инвестиций в недвижимость Москвы", передает Лента.ру.

По данным брокеров, в апреле-мае Киев вышел на первое место среди 830 российских и зарубежных городов, которые интересовались покупкой недвижимости в Москве. На киевлян пришлось более 6 % региональных запросов на покупку московской недвижимости. Следом за Киевом идет Санкт-Петербург с долей интересующихся в 3,8 %.

Среди кинувшихся скупать недвижимость в Москве 99 % выбирали жилье, еще 1 % сделок пришелся на коммерческую недвижимость. Эксперты добавили, что ипотеку иностранцам в России не дают, поскольку это слишком рискованно для банков.

"Тренд на беспроблемные сделки как для жителей Украины, так и других близких нам стран, сохранится. Это связано, например, с тем, что ежегодно в нашу страну приезжает более полумиллиона граждан Украины и они часто покупают здесь недвижимость. Внесение США в список недружественных стран пока не привело к появлению каких-то препон в плане сделок с недвижимостью", - заявили риелторы.