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События Сегодня, 15:5858
Самый безопасный регион Украины назвали в МВД

Правоохранители назвали Житомирскую область одним из самых безопасных регионов Украины, где  раскрываемость убийств составляет 100%, а ограблений - 80%.

Об этом сообщил замглавы МВД Антон Геращенко во время презентации проекта "Полицейский офицер общества", передает Укринформ.

"На Житомирщине более безопасно, чем во многих других регионах Украины. Все 100% убийств на территории области, которых было, к сожалению, 14, раскрыты. Раскрывается 80% ограблений. Добросовестно несет свою работу патрульная полиция", - заявил Геращенко.

По его словам, безопасность на улицах городов и поселков области - это вопрос работы не только полиции, но и государственной, а также местной власти. По уровню безопасности граждане оценивают власть, а этот показатель влияет на инвесторов, которые решают, стоит ли вкладывать деньги и строить производственные мощности на территории области.

"Пример, когда местная власть выделяет деньги на закупку транспортных средств для полицейских офицеров общины, означает, что городские власти Житомира понимают, что именно от качества работы полиции, от ее мобильности, от близости полицейских к гражданам зависит их безопасность", - объяснил Геращенко и призвал руководителей общин области увеличить количество камер видеонаблюдения на улицах населенных пунктов для их безопасности и помощи полиции в раскрытии преступлений.

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