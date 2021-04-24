В России ослабили ограничения на въезд в страну. Футбольным болельщикам не понадобится виза

Министерство иностранных дел Российской Федерации ослабило ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, в том числе и украинцев. Расширена категория близких родственников.
Соответствующее распоряжение обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации РФ.
Согласно распоряжению, в Россию смогут въехать члены семьи граждан РФ:
- супруги,
- родители,
- дети,
- родные братья и сестры,
- дедушки и бабушки,
- внуки,
- усыновители или усыновленные,
- опекуны и попечители.
При себе нужно иметь копию документа, который подтверждает родство или установление опеки (попечительства).
Кроме того, футбольные болельщики смогут приехать в Россию на Чемпионат мира по футболу 2020, несколько матчей которого пройдет в Петербурге.
Как сообщается в Twitter-аккаунте "ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге", для этого им не потребуется виза - только билет на футбольный матч и отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус.