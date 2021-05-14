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События Сегодня, 18:44129
Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

Первая леди Украины Елена Зеленская вчера представила обновленное школьное меню. 

Оно разрабатывалось на протяжении нескольких лет совместно с шеф-поваром Евгением Клопотенко, специалистами министерства экономики, образования и здравоохранения, а также Госпотребслужбы.

В меню - 160 блюд, среди которых есть много старинных рецептов с уклоном в западноукраинскую кухню - шпундра, вертута, банош. Также есть полтавский борщ, львовский сырник и много блюд из тыквы, кускуса, чечевицы и булгура.

В рационе есть и популярные блюда кухонь мира, например синабон (булочка с корицей), лобио, бефстроганов, чахохбили, наггетсы, пудинг, чай масала, фритату, пастуший пирог, мексиканское блюдо чили кон карне.

Реформаторы школьного питания обещают, что новый полезный рацион учащимся будет доступен с 1 сентября. Он будет включать больше фруктов и мяса в рационе, а также безглютеновые позиции. 

Однако общество встретило новшества двояко - некоторые с одобрением и надеждой. Другие не верят, что в украинских школах смогут готовить новые блюда на базе устаревшего оборудования школьных пищеблоков. 

Разбирались, что изменится с нового учебного года в школьном меню и почему реформа школьного питания может провалиться.

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Еще в апреле Кабмин постановил, что на смену сосискам и макаронам в школах придут блюда, в которых будет больше мяса и молочных продуктов, фруктов, меньше хлеба и сахара.

С 1 сентября все школьные учреждения обязаны:

  • уменьшить количество сахара в 2-2,5 раза - до 7,5 г на один прием пищи;
  • увеличить количество фруктов до 100 г на один прием пищи;
  • уменьшить количество хлеба на 1 прием пищи с 60-80 г до 30-50 г;
  • увеличить количество мяса так, чтобы в течение пятидневной рабочей недели при одноразовом питании обеспечить две порции мяса по 70 г, 100 г или 120 г каждая, в зависимости от возраста детей;
  • увеличить количество молочных продуктов при формировании меню;

Ранее количество молока и кисломолочных продуктов на неделю составляло 100 мл, в том числе 100 г творога и 30 г сметаны. По новым нормам в одной дневной порции должно быть 200 мл молока или 125 мл йогурта или кефира, или 125 г творога, или 75 г сыра мягкого, или 15 г сыра твердого, или 25 г сметаны на выбор.

Минздрав на днях представил на общественное обсуждение конкретные варианты меню, которое презентовала вчера Елена Зеленская, которая патронирует этот проект. Она обещает, что рацион учащихся "станет более сбалансированным и разнообразным". 

В новом меню будет 160 блюд - как традиционных украинских, так и популярных блюд разных кухонь мира. Были включены безглютеновые позиции, а меню разрабатывалось по нормам Минздрава и ВОЗ.

Цель была такой: чтобы дети в школах питались полезно и вкусно.

Причины, по которым реформы затянулись на несколько лет Зеленская объясняет следующим образом: "Если 2020 год мы посвятили обновлению нормативной базы, то в этом году активно работали над имплементацией новых норм в школах и разработкой здорового меню для школьников".

Идеолог нового меню, известный повар Евгений Клопотенко сказал, что для того, чтобы дети привыкли к новому питанию потребуется два года, зато это позволит через детей изменить и пищевые привычки родителей.

Не преминул кулинар упрекнуть и советскую власть.

"Родители сформировали свои пищевые привычки на питании СССР. Можем ли мы считать родителей экспертами в питании? Не можем. Родители устойчивы в своих предпочтениях, поэтому мы можем изменять их пищевые привычки через питание детей", - сказал он.

Интересно, что на сайте МОЗ одним из партнеров проекта значится компания CultFood Евгения Клопотенко. На проект разработки нового школьного питания для Украины он получил грант американского фонда WNISEF, который финансируется через правительство США.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что стоимость обновленного здорового питания не будет выше традиционного питания в учебных учреждениях и обещает, что "профильные министерства будут постоянно инициировать на государственном уровне увеличение выделения средств на здоровое питание для детей".

Другими словами, стоить новое меню будет таки дороже - раз встал вопрос об увеличении ассигнований. Которые, впрочем, пока никто не увеличил. 

Тем не менее, министр уверен, что роста цен не будет. 

"Хочу опровергнуть фейк, что здоровое питание дороже, чем вредное, и что вредное питание вкуснее, чем здоровое. Мы проанализировали 160 примерных меню, которые предлагаются в рамках обновленной системы школьного питания, и мы видим, что даже в рамках тех средств, которые выделяются, можно обеспечить вкусное и здоровое питание", - сказал он в ходе презентации обновленного меню питания в учреждениях образования.

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

Что входит в новое меню?

Ознакомиться с обновленным меню можно на сайте МОЗ. Здесь указано, что его рекомендуют не только для детских учебных заведений, но и учреждений оздоровления и отдыха (лагерей, санаториев, детских баз), а также детских учреждений соцзащиты (т.е. интернатов, домов семейного типа, приютов и прочих подведомственных организаций).

Возьмем для примера меню обедов для осеннего периода. Отметим, что для каждого блюда есть соответствующая технологическая карта. 

Понедельник салат из капусты, огурцов и укропа, борщ с картофелем, сметана, запеченное филе курицы с орегано, рис (рассыпчатый) с орегано, ржаной хлеб и свежие бананы.   

Вторник суп-пюре из чечевицы, рыбные наггетсы, соус "Кетчуп", овощное соте, чай с мелиссой, цельнозерновой хлеб, свежие яблоки или груши.

Среда салат с яйцом, сыром и куркумой, Полтавский борщ со сливовым вареньем, сметана, китайское жаркое со свининой, ржаной хлеб, свежие апельсины или яблоки.  

Четверг салат из капусты, яблока и сельдерея; гороховый суп, болоньезе из говядины, рассыпчатая гречневая каша с чабрецом, цельнозерновой хлеб, свежие бананы. 

Пятница салат из свежих томатов, капустняк с тыквой, плов из булгура и свинины, сок, ржаной хлеб. Свежие яблоки или сливы.

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

Вот еще ряд позиций из обновленного меню:

- Салат из моркови, сыра и сметаны

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

- Шпундра (старинное украинское блюдо из свинины, тушенной со свеклой в свекольном квасе)

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

- Булгур (крупа быстрого приготовления из высушенной и раздробленной пшеницы)

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

Что смущает в новом меню

Бесспорно, такое меню более чем разнообразное, однако сразу смущают некоторые позиции. 

Например, дефицитные орегано и чабрец. Есть большие сомнения, что новация выйдет за пределы Киева.

Далее, гороховый или чечевичный суп - на любителя. Провоцирующий аллергические реакции сельдерей, молочные продукты также противопоказаны ряду школьников, есть и откровенно тяжелые для желудка позиции - свинина и яйца.

Еще малосочетающиеся с основным меню фрукты - сливы и апельсины. И только во вторник и четверг есть сок или чай. А как же в остальные дни? 

Стоит также отметить, что себестоимость обеда явно в несколько раз выше, чем 10-20 гривен, которые выделяет на школьные обеды бюджет. 

Один из главных вопросов - как все это разнообразие будут готовить в устаревших советских пищеблоках, которые за 30 лет независимости никто и не думал менять. И что делать с поварами, которые работают в школьных столовых за копейки. Где набрать новых, "продвинутых" или как будут обучать тех, что есть?

К слову, в отдельных украинских школах (в основном - города Киева) уже несколько лет идут эксперименты с "европеизацией" меню. Как рассказали нам в одной из школ Печерского района столицы - новое питание ввели на неделю, всё это время школьников снимали телеканалы, после чего все вернулось к старому меню. 

"Старые пищеблоки и коррупция на тендерах". Реакция соцсетей

В соцсетях высказывают сомнения, что новые блюда дойдут до большинства школ Украины. 

Одно из важных замечаний касается устаревших пищеблоков, которые не позволяют поварам приготовить такое разнообразие блюд. Пользователи комментируют фотографию кухни, которую Зеленская использовала в своем посте и пишут, что "Если так оборудовать все школы и садики Украины, то можно менять меню хоть каждый раз".

"Я уверена, что на таком пищеблоке школьной столовой у нас все получится. А пока... приглашаем Клопотенко помочь накормить 300 детей на трех переменах тремя работниками новыми блюдами. Сами мы не справимся", - пишет Татьяна Гуцаленко из Изюма Харьковской области. 

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

"Это ж где такое счастье", "Кухня в ресторане у Тищенко?", "Нам о такой кухне только мечтать", - делятся юзеры в комментариях. 

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

"Идеально!!! Только вы видели техническое состояние школьных столовых? Как там можно готовить/сохранять такие заготовки и такие продукты? Уважаемая первая леди, прежде чем такие реформы внедрять, посетите не только столичные столовые (я уверена, вы делали это в самых элитных), а покатайтесь по обычным, сельским или даже небольшим городам. Там холодильников и плит нормальных нет, не то чтобы уже такую продукцию, на которую не выделяют деньги!", - пишет Алена Шостаковская Постернак, которую поддержали остальные люди. 

Она предлагает, чтобы местные власти посмотрели на условия в столовых, в которых "нереально работать, потому что боишься, чтоб потолок на голову не упал".

Какое новое меню предлагает для школьников жена Зеленского

Неверие в реформы

Остальные комментарии сводятся к тому, что нет веры в реформы. 

"Только и слышишь, реформы, реформы, реформы...но было бы лучше, если бы их не было, потому что там, где начинаются реформы, будь то медицина или образование, да любая сфера... после этих реформ просто исчезают", - пишет Тина Евтушенко.

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Теги: news, новости, Украина, Школьная, реформа, питание, 7dniv, 7dnivinfo  
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