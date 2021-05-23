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События Сегодня, 19:2060
На Прикарпатье ромы вызвали "скорую" и избили приехавшую к ним женщину-медика

В Ивано-Франковске женщина-врач скорой помощи была избита, когда приехала по вызову в ромское поселениев.

На медика напал нетрезвый сын женщины, к которой приехала неотложка. Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Сын женщины, которая нуждалась в медицинской помощи, вышел навстречу врачам в состоянии алкогольного опьянения. В дальнейшем между мужчиной и врачом возник конфликт, после чего он ее ударил. Как сообщают в полиции, у медика легкие телесные повреждения", - написала в соцсети омбудсмен.

По ее словам, злоумышленник был задержан правоохранителями, открыто уголовное производство по части 1 статьи 125 УПК Украины (Умышленное легкое телесное повреждение). Проводится досудебное расследование.

Омбудсмен, со своей стороны, требует от полиции провести объективное и непредвзятое расследование этого инцидента. 

Отметим, что санкция части 1 статьи 125 УПК Украины предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан (850 грн) или общественные работы на срок до двухсот часов, или год исправительных работ.

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