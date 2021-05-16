Аграрный министр объяснил, почему всем украинцам не достанутся бесплатные 2 га земли

Министр аграрной политики Роман Лещенко считает, что норма украинского законодательства, согласно которому каждый гражданин имеет право на два гектара земли, является "манипуляцией" и потому рассчитывать на получение бесплатной земли украинцам не стоит.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Дом".

"Людям обещали землю. В стране было 52 млн наших граждан, которым сказали, что у каждого будет по 2 га. Только забыли сказать, что у нас земли всего-то 60 млн га. Если даже по 2 га, то это бы 100 млн. Но даже, когда сегодня в стране 40 млн человек, это все равно 80 млн га. Это был просто самообман", - объяснил Лещенко, добавив, что это право чиновники использовали для собственного обогащения.

"Чиновники, придумавшие эти земельные схемы, они сделали все таким образом, что их родственники, связанные с ними лица просто аккумулировали эту землю через бесплатную приватизацию", - сказал министр.

По его словам, исходя из реалий, участок земли получат не все украинцы. В то же время есть приоритетные категории граждан, например участники АТО/ООС. Им планируется предоставить 750 тысяч гектаров земли постоянного пользования, которые остались на государственном балансе. На данный момент власти рассматривают два подхода к этому вопросу.

"Концепция первая: паи и раздать эти 2 га участникам боевых действий и социальным работникам, работавшим в свое время в этих государственных предприятиях. Вторая концепция: эти земли сдавать через прозрачную аренду, а аккумулированные финансовые ресурсы возвращать участникам АТО/ООС через монетизацию нормативных гектаров, то есть прямой денежной выплатой", - рассказал Лещенко.

В то же время законодательством не урегулирован вопрос на предоставление двух гектаров земли внутренне перемещенным лицам.

"Но мое видение, несмотря на то, что люди потеряли свои дома и потеряли возможность жить там, где они выросли, я считаю, что такие люди имеют право на получение земли", - сказал министр аграрной политики.