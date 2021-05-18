Подозрительный предмет в центре Киева обезвредили полиция и саперы

Столичные полицейские днем 25 мая выехали на улицу Саксаганского, чтобы проверить информацию об обнаружении подозрительного предмета.

В результате улицу пришлось перекрывать, а подозрительный предмет обезвреживать.

Об этом сообщает в Фейсбуке отдел коммуникации полиции Киева.

В полицию по спецлинии 102 от сотрудника магазина на улице Саксаганского поступил сигнал об обнаружении подозрительного предмета рядом с торговой точкой. На вызов оперативный дежурный немедленно направил работников взрывотехнической службы, патрульных и следственно-оперативную группу территориального подразделения.

Информация была зарегистрирована в Голосеевском управлении полиции.

На Саксаганского правоохранители провели осмотра предмета, обеспечили охрану места происшествия и обезвредили находку.

Следователи Голосеевского управления полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание от одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан штрафа до пяти лет лишения свободы.

Теперь усилия правоохранителей направлены на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления.