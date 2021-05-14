США признали, что Xiaomi больше не является "коммунистической китайской военной компанией"

Теперь крупный производитель смартфонов Xiaomi сможет продавать и покупать ценные бумаги, а также получать инвестиции.

Власти США официально сняли запрет на операции с акциями китайской корпорации Xiaomi.

Детали решения передает агентство Reuters.

Окружной суд в Колумбии 25 мая подписал постановление, которым окончательно отменил определение организации, как "коммунистической китайской военной компании". Таким образом Министерство обороны США исключило Xiaomi из списка запрещенных компаний и свела на нет один из последних выпадов экс-президента Дональда Трампа в сторону Китая.

Снятие "ярлыка" позволит корпорации продавать и покупать акции, а также получать инвестиции из США. В связи с этим представители корпорации уже подали заявку на биржу в Гонконге.

"Компания повторяет, что она является открытой, прозрачной, публично торгуемой, независимо управляемой корпорацией", — подчеркнул председатель Xiaomi Лэй Цзюнь в своем заявлении.