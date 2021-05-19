В Украине хотят изменить правила усыновления

Кабинет министров Украины предлагает внести изменения в законодательство об усыновлении. Среди новых требований - граничная разница в возрасте между приемными родителями и детьми должна быть не более 45 лет.

Соответствующий законопроект правительство согласовало в ходе заседания в среду, 26 мая.

Как указано в пояснительной записке к документу, на начало этого года в Украине насчитывалось более 17 тысяч детей, которые могут быть усыновлены, тогда как в прошлом году усыновили всего порядка 1,3 тысяч детей, из низ 992 ребенка взяли в семьи украинцы (это на 443 ребенка меньше, чем в 2019 году). При этом через суд усыновление аннулировали в 36 случаях.

Поэтому в Кабмине решили, что законодательство об усыновлении нужно переписать. Новых требований несколько. Во-первых, установили граничную разницу в возрасте между будущими приемными родителями и детьми - не больше 45 лет. Во-вторых, решили учить будущих родителей.

"Более 90% семей, которые изъявили желание взять ребенка на воспитание, не имеют родительского опыта, что приводит к сложностям после усыновления", - говорится в пояснительной записке.

В-третьих, граждан, которые имеют хронические болезни (в первую очередь, инвалидность) отнесли к категории тех, кто не может быть усыновителем. В-четвертых, прописали отказ биологических родителей от детей и согласие на передачу из на усыновление - не ранее, чем через 6 недель с момента рождения ребенка.

Также усыновителями не смогут быть лица одного пола и те, кто состоит на учете в полиции. Для усыновления украинских детей иностранцами нужно будет получать разрешение органов соцзащиты и проходить более жесткие, чем сейчас, проверки.