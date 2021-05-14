Надежда Савченко стала шить мягкие игрушки ради заработка

Бывший народный депутат Надежда Савченко рассказала, чем сейчас зарабатывает себе на жизнь.

По ее словам, сейчас она шьёт мягкие игрушки в виде автомобилей, которые продаёт по 8-20 тысяч гривен.

Об этом она рассказала в программе "Хард с Влащенко".

"Это моя первая работа - "Мазерати" (показывает на мягкую игрушку - Ред.). Я пошила коллекцию таких машинок. Моя подруга, которая сейчас находится в Португалии, нашла такой бизнес. У меня есть образование швачки. Просто такая работа - 8-20 тысяч гривен. А по чем они там реализуются, думаю, это аукцион или по заказу, - заявила экс-нардеп.