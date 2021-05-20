Аллею Скрябина с музыкальными датчиками и световой инсталляцией откроют в Киеве

В столичном парке "Позняки" расположенном недалеко от станции метро, строят Аллею нот Кузьмы Скрябина, украинского музыканта, погибшего в автокатастрофе шесть лет назад.

По состоянию на сегодня строители уже замостили бетонное основание под инсталляцию.

Об этом сообщает издание "Вечерний Киев".

По данным журналистов, этот проект реализуют благодаря усилиям громады и поддержке меценатов. В Дарницкой районной госадминистрации уточнили, что согласно плану, после того, как бетонную основу залили, рабочие должны еще проложить гранитный камень и ноты. Уже после этого начнется разработка арт-инсталляции.

Сама аллея будет в форме гитары с нотами вдоль дорожки и гранитным камнем по центру. По словам автора проекта Станислава Липовского, на участке установят светомузыкальную инсталляцию, которая будет светиться ночью. На конструкцию прикрепят датчики, которые при приближении к ним будут включать музыку Скрябина.

На грифе гитары разместят ноты композиции "Старі фотографії", а на каждой из них будет имя определенного украинского артиста.

Открытие Аллеи нот Кузьмы Скрябина запланировано на конец мая этого года.