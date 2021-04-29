Топ-10 украинских парламентариев по количеству поданных законопроектов возглавили нардепы из ОПЗЖ

Комитет избирателей Украины назвал десятку нардепов, лидирующих по количеству поданных в Верховную Раду законопроектов.

По данным КИУ, некоторые парламентарии регистрируют новые законопроекты фактически каждую неделю.

ТОП-10 наиболее активных нардепов выглядит так:

Наталья Королевская (ОПЗЖ) - 240 законопроектов; Юрий Солод (ОПЗЖ) - 221 законопроектов; Галина Третьякова ( "Слуга народа") - 178 законопроектов; Даниил Гетманцев ("Слуга народа") - 177 законопроектов; Михаил Цимбалюк (ВО "Батькивщина") - 173 законопроекта; Дмитрий Любота ("Слуга народа") - 172 законопроекта; Сергей Гривко ("Слуга народа") - 164 законопроекта; Юлия Тимошенко (ВО "Батькивщина") - 154 законопроекта; Георгий Мазурашу ("Слуга народа") - 151 законопроект; Ярослав Железняк ( "Голос"), Лариса Билозир ( "Доверие") - 145 законопроектов.

"Стоит отметить разнообразие тематики законопроектов, которые подают народные депутаты. К примеру, Королевская является членом Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, но при этом подает законопроекты на тему сельского хозяйства, выполнение Минских соглашений, образования, игорного бизнеса, законодательства о референдумах. Похожая ситуация и у других депутатов-рекордсменов", - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

В целом за время работы Верховной Рады IX созыва народные депутаты зарегистрировали 2997 проектов законов.