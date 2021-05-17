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События Вчера, 18:2872
Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

Замглавы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая попала в скандал.

Стоимость ее киевской квартиры в декларации оказалась в несколько раз ниже не только рыночной цены - но и суммы, указанной в предыдущих декларациях политика. 

Разбирались, как так получилось.

Квартира в Киеве за $6000

В декларации Марьяны Безуглой есть квартира в Киеве площадью более 75 квадратных метров. 

Нардеп стала владеть этим жильем в апреле 2019 года. Стоимость квартиры она показала на уровне 164 522 гривен. Это менее шести тысяч долларов.

Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

Такая сумма смехотворна не только для Киева, но и любого другого города в Украине - особенно для квартиры, которая, судя по габаритам, двух или трехкомнатная. 

В столице за 3-х комнатную квартиру даже на окраине Киева просят около 100 тысяч долларов на первичном рынке и чуть дешевле на вторичке.

После того как в Сети появились вопросы к жилью Безуглой, депутат прокомментировала дешевую квартиру у себя в Фейсбуке. Она написала, что квартира ей досталась от отца и деда - в наследство. 

"Спрашивают, где это я купила квартиру в 2019 за 164 тыс. Я не покупала. Это квартира папы, которую он мне передал. Эту квартиру выдали моему деду, военном хирургу, еще когда существовал СССР. Все Безуглые. Новую оценку не проводили. Удивительно, что эта информация есть в декларации за 2019 год, а только сейчас ее стали распространять", - написала она.

Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

В комментарии к нардепу пришла журналист "Страны" Галина Студенникова. Она заметила, что в декларации Безуглой за 2017 год та же квартира стоит вчетверо дороже - 638 320 гривен. 

Тогда жилье значилось как собственность отца Марьяны Безуглой - Владимира Алексеевича. А с 2019 года жилье уже числится в собственности самой депутатши (на тот момент она уже была избрана в Раду) и оценивается в четыре раза дешевле.

Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

"Получается, что вы занизили стоимость при переоформлении для того, чтобы заплатить меньше налогов в государственный бюджет", - предположила Студенникова. 

Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

Депутат пообещала выяснить, что произошло. И через время опубликовала пояснение.

"Выяснила еще по стоимости, которая была указана в декларации 2017, когда просто пользовалась этой квартирой. То была декларация кандидата на должность 2017 года. Стоимость как определялась не знаю, я тогда первый раз в жизни заполняла, спросила у папы, и все. Предоставлю разъяснения в установленном порядке. Срок давности той "пробной" декларации уже прошел! А должность я не занимала. Есть еще разъяснения НАПК о том, что оценочная стоимость объекта недвижимости указывается таким образом, как указано в последнем официальном документе (даже если в рублях). Такое требование и было соблюдено, в новой декларации, когда папа передавал квартиру, указали стоимость, указанную в последнем официальном документе. Курс гривны тогда был совсем другой", - написала она в ответ корреспонденту "Страны". 

Нехорошая квартира Марьяны Безуглой. Как нардеп вчетверо занизила стоимость своего жилья в Киеве

Однако все равно вопросы остаются.

"Есть реальная оценка, есть утвержденный перечень лиц, имеющих право проводить оценку. Если оценка занижается, а в декларациях мы видим, что так и было, значит, это должно быть предметом расследования, непосредственно оценщик должен быть лишен лицензии, а родители депутата - доплатить недостающую сумму в бюджет. В данном случае речь идет о 4700 гривен", - пишет Студенникова.

Кто такая Марьяна Безуглая

Эта девушка попала в "Слугу народа" по линии грантовых активистов. Она проходила стажировку в Госдепартаменте США, где изучала, впрочем, не дипломатию, а управление здравоохранением. 

Сама она по образования медик. До депутатства состояла экспертом по реформе медобслуживания военных при Минобороны Украины. 

Главный проект Безуглой - это законопроект о реформе СБУ, который уже на стадии подготовки стал скандальным. Спецслужба, которую контролирует президент Украины, получит, например, право внесудебной блокировки сайтов. Что является очевидной угрозой для СМИ, а также онлайн-бизнесов. 

Также "особистам" резко поднимут зарплаты, расформируют "экономический" отдел "К" и резко усилят возможности СБУ по вмешательству в частную жизнь без суда. 

Впрочем, законопроект Безуглой, несмотря на то что он откровенно сырой, уже одобрили в посольстве США. С депутаткой по этому поводу встретилась временный поверенный Кристина Квин.

Также известна Марьяна своими феерическими выступлениями. На форуме "Украина 30" в феврале она произнесла длинную и бессмысленную речь о коммунальных тарифах. 

"В рамках нашего комитета и энергетической безопасности - уже было сказано, что кроме электрики и того, как сложно найти баланс между импортом и ценами для населения, но тем не менее надо направляться к собственным мощностям - это и вопрос присоединения к европейскому пространству. И снова-таки, этот вопрос обрабатывается, сама цель в том, чтобы в рамках энергетики как такой - то есть энергетических вопросов  - это и логистический компонент, и разные категории... С  позиции национальной безопасности более общие такие вещи, это чрезвычайно важно, чтобы мы его достигли на протяжении ближайших лет. И вывели это не только в экономическую площадь, а и сохранили тот политический нарратив, вернее тот политический диапазон, который приемлем", - заявила тогда Безуглая. 

 

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Теги: news, новости, Украина, Безуглая, 7dniv, 7dnivinfo  
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