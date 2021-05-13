Административное дело против Тупицкого закрыл суд

В четверг, 27 мая, Голосеевский суд Киева закрыл административное дело о возможном конфликте интересов и недекларировании имущества отстраненным от должности главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

Трансляция заседания велась в YouTube-канале "Судебная власть Украины".

"Производство по делу о привлечении к административной ответственности Тупицкого… за свершение административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.172-6 (нарушение требований финансового контроля), ч.2 ст. 172-7 (нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов) КУпАП закрыть", - сказано в решении суда.

Ранее Национальное агентство по предупреждению коррупции и прокуратура заявили, что Тупицкий не задекларировал землю в аннексированном Крыму. Конфликт интересов возник на фоне решения КСУ отменить ряд антикоррупционных статей. НАПК и прокуратура считали, что у Тупицкого был конфликт, потому что в отношении него продолжалась проверка декларации.

В свою очередь Тупицкий говорил, что не должен был декларировать участок на аннексированном полуострове, потому что сделка на оккупированных территориях является ничтожной.

Кроме того он утверждал, что требование закона о конфликте интересов было выполнено, Тупицкий подал заявление о самоотводе, но на заседании Конституционного суда его отклонили.

Суд рассмотрел административный протокол и пришел к решению, что в действиях Тупицкого не было правонарушений.