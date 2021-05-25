В отеле, где встречались Горбачев и Рейган пройдет Женевский саммит Путина и Байдена

Саммит президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, который состоится 16 июня в Женеве, пройдет в отеле InterContinental.

Об этом сообщает газета Le Temps.

По данным СМИ, выбор данного отеля, как места встречи президентов обуславливается близким расположением к офисам международных организаций и давней историей проведения международных встреч на высшем уровне. Отметим, в 1985 году в Женеве прошла встреча генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева с бывшим президентом США Рональдом Рейганом.

В 2009 году в этом отеле состоялись переговоры главы МИД России Сергея Лаврова и Хиллари Клинтон, которая занимала пост госсекретаря США. Тогда Клинтон подарила российскому коллеге символическую "кнопку перезагрузки" отношений между странами, на которой было написано не "перезагрузка", а "перегрузка" (во времена бывшего лидера США Барака Обамы и экс-президента России Дмитрия Медведева).

Сейчас через сайт отеля уже нет возможности забронировать номер на 16-17 июня, когда и должен состояться саммит. Самый дешевый номер (с видом на горы) там стоит 69 тысяч гривен.

Отель расположен всего в трех минутах ходьбы от штаб-квартиры ООН и в восьми минутах езды на автобусе от международного аэропорта Женева. С верхних этажей InterContitnental с круглосуточным оздоровительным фитнес-центром открывается панорамный вид на гору Монблан, Женевское озеро и город.