Появились цены на газ для украинцев на июнь. Они достигают почти 15 гривен

По состоянию на 11:00 26 мая месячные предложения компаний по цене на газ для населения стартуют от 7,99 грн за кубометр и достигают 11,89 грн за кубометр.

Годовые предложения поставщиков варьируются от 7,80 грн за кубометр до 13,50 грн за кубометр. С доставкой это будет 15 гривен.

Данные мониторинга цен публикует "ГазПравда"

У поставщиков ООО "Е энергия", ООО "Мегаватт Энерго Сервисная Компания", ООО "Тас Энергия Страны" летняя и месячная цены совпадают и равны, соответственно, 7,99, 8,09 и 11,22 грн за кубометр.

В большинстве компании месячная цена на июнь 2021 ниже, чем годовое предложение. Например, в ООО "Черновецкая областной энергоснабжающая компания" разница достигает 5 грн за кубометр (8,50 грн в июне против 13,50 грн - годовая цена).

Однако у нескольких поставщиков - "ООО "Закарпатье Энергосбыт", ООО "ГазПромПостач", ООО "Гласкомерц" - наоборот летняя предложение более выгодным.

Новые ценовые предложения от "поставщика последней надежды" (то есть НАК "Нефтегаз") также пока неизвестны.