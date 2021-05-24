Посольство Беларуси в Литве забросали бутылками с краской

Неизвестные закидали бутылками с краской посольство Беларуси в Литве. Кроме того, правоохранители нашли на месте красно-белые полоски ткани, которые были прикреплены к бутылкам.

Об этом со ссылкой на полицию балтийской республики сообщает Sputnik Литва в четверг, 27 мая.

"Утром в среду правоохранительные органы получили сообщение о том, что на территории белорусского диппредставительства, которое находится на улице Миндауго, обнаружены две стеклянные бутылки с краской. Одна из них была разбита", - пишет Sputnik.

По данным правоохранителей, также там нашли три красно-белые полоски. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются.