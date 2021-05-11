Центр вакцинации от коронавируса откроют на построенном к Евро-2012 стадионе

На стадионе "Арена Львов" в субботу, 29 мая, откроют первый в Украине центр вакцинации для тех, кто зарегистрирован через онлайн-приложение или портал "Дія".

Об этом сообщил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий на своей странице в Facebook.

"Уже в эту субботу жители области, которые зарегистрировались через приложение" Дія "смогут получить прививку против коронавирусной инфекции в центре вакцинации населения (ЦВН). Его создадут на базе стадиона "Арена Львов" для объединения усилий, направленных на ускорение темпов вакцинации от Covid-19", - написал он.

По его словам, центр откроют, чтобы создать своевременный доступ к вакцинам от коронавируса для большего количества населения. Этот центр, добавил Козиицкий, является временными пунктами прививок с возможностью хранить вакцины в течение 24 часов.

В состав центров будут входить руководитель ЦВН, врачи, вакцинаторы, регистраторы, ответственные зоны медицинского наблюдения, ответственные за соблюдение противоэпидемических мероприятий, бригада экстренной (скорой) медпомощи, медперсонал и эксперты для разъяснительно-консультативной работы.

Отметим, стадион "Арена Львов" построили специально к чемпионату Европы по футболу-2012.