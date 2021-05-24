В Беларуси застряли 26 получающих лечение украинцев из-за закрытия авиасообщения

Из-за закрытия авиасообщения между Украиной и Беларусью сотни украинцев, которые ездили на лечение в эту страну, стали заложниками этого решения.

Сейчас 26 человек, которые получают в Беларуси медицинскую помощь, не могут вернуться на родину.

Перелет самолетом из Минска в Киев занимал не более одного часа, этот же маршрут, но уже на автобусе или автомобиле, можно преодолеть за 10 часов, а для многих украинцев, которые возвращаются в Украину после операции, находиться в дороге более 10 часов противопоказано.

Министерство здравоохранения и Министерство иностранных дел вчера по этому поводу сделали совместное заявление о том, что они работают над решением логистических проблем застрявших в Беларуси украинцев. По информации ведомств, сейчас там находятся 26 граждан Украины, которые получают медицинскую помощь (трансплантация органов, костного мозга, иммунотерапия), еще 4 украинца проходят обследование.

"Дипломаты и специалисты Минздрава готовы оказать максимальное содействие нашим гражданам в разработке оптимального маршрута следования в каждом конкретном случае, в частности учитывая состояние здоровья",- заявили в министерствах

В то же время вчера в сети начали появляться заявления возмущенных украинцев, которые застряли в Беларуси из-за запрета на авиасообщение.

Так, украинский режиссер Марина Степанская заявила, что застряла в Беларуси вместе с сестрой, которой сделали несколько операций. Они планировали вернуться в Украину в начале июня на самолете, но из-за отмены авиасообщения рассматривают другие пути возвращения домой — хотя бы с помощью наземного транспорта.

"Моя сестра - пациент Центра трансплантологии, ей сделали несколько операций, и вот мы собирались в начале июня лететь домой. Известные события немного изменили наши планы. Я поискала различные альтернативы (автобус и перелет через Стамбул - не наш вариант, поскольку пациент имеет определенные потребности, исключающие длинные сиденья и т.д.). Был тут один чартер по 750$ с человека, я бы, честно говоря, уже и его купила, но он улетел без нас, нам еще рано", - рассказала Степанская.

По ее словам, кроме ее сестры в Центре трансплантологии находятся еще около двадцати украинцев.

"Многие - из областных центров и точно не имеют 750 долларов на чартер, другие варианты, как я писала выше, не вариант. Некоторым пациентам нельзя, например, сидеть больше пары часов, они в машине 8 часов не перенесут, не только в автобусе. Нам машина пока ок, поэтому ближе к выезду я решила найти авто до границы, а там уже разберемся", - сообщила режиссер.

Также девушка рассказала про свои попытки связаться с посольством Украины в Беларуси.

"Дозвониться в посольство - примерно как живому оператору "Киевстара", то есть невозможно. Когда дозвонилась, первое, что спросила, - не будет у нас проблем на границе... "Так а чего вы нам звоните, - ответил нам раздраженный голос из посольства. - Это линия только для тех, кому грозит опасность или смерть". Мне тут же стало стыдно, что мне пока не грозит опасность или смерть, но вопрос я все-таки еще раз повторила. Голос ответил: "Звоните на тот пункт, через который будете выезжать и спрашивайте у белорусов. Также нам сообщили, что в Украину нас впустят, только если у нас будет тест на Covid-19, сроком не более 42 часа",- сообщила девушка.

Также Степанская добавила, что после шумихи в интернете с ней связались представители посольства Украины в Беларуси и пообещали помочь с логистикой.

В посольстве Украины в Беларуси ситуацию прокомментировали "Стране" очень обтекаемо.

"В случае необходимости транспортировки тяжелобольных граждан Украины посольством предоставляется всеобщая поддержка как во время выезда на территорию республики Беларусь, так и во время возвращения в Украину после курса лечения", - сообщили в посольстве.

Также там заявили, что вопрос оплаты медицинских услуг по транспортировке больных не является компетенцией посольства.