Россия якобы перестала разрешать прибытие рейсов, летящих в обход Беларуси

Официального заявления от "Росавиации" пока не было, но такого мнения придерживаются представители авиакомпании, которую не пустили в РФ.

Французская авиакомпания AirFrance не сумела отправить самолет из Парижа в Москву из-за запрета французским перевозчикам летать над Беларусью. Об этом в четверг, 27 мая, сообщила "Новая газета" со ссылкой на представителей компании.

Так, по данным СМИ, обратный рейс авиакомпании также будет отменен. Пассажирам предложили перенести поездку или оформить заявку на возврат денег на билет.

При этом в Росавиации журналистам комментировать эту ситуацию отказались.

"Мы этот вопрос не комментируем", — якобы ответили они.

В среду пассажиры отмененного рейса прислали журналистам видеозаписи, где слышны разговоры экипажа с пассажирами. Так, капитан воздушного судна назвал ситуацию с отсутствием ответа на запрос о разрешении полета над Россией "очень необычной ситуацией". По мнению экипажа, ситуация связана именно с решением AirFrance не летать над Беларусью.

До этого страны-члены ЕС на саммите приняли решение о запрете компаниям из Беларуси залетать в свои страны. Также они рекомендовали европейским авиаперевозчикам прекратить выполнять полеты над белорусской территорией, что сделали уже многие из них.