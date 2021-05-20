У Стерненко перед акцией возле ОП в поддержку радикала считают, что его хотят "надолго закрыть"

Один из организаторов прошлой акции в поддержку радикала Сергея Стерненко Роман Синицын сообщил, что власти якобы намерены отправить националиста в тюрьму по делу о похищении человека.

В связи с этим Синицин призвал прийти на очередной митинг под Офисом президента, который пройдет в воскресенье, 30 мая.

Соответствующую информацию он опубликовал в своем телеграм-канале со ссылкой на "надежные источники".

"От надежных источников в одесском апелляционном суде поступила инфа, что судьи по делу (...) против Сергея, собираются вынести ему обвинительный приговор и закрыть его в тюрьму. Надолго", - написал Синицын.

Также он сообщил, что судья, которая ведет это дело, якобы уже написала заявление об отставке, "чтобы снять с себя любую ответственность, когда объявит приговор и закроет Стерненко в тюрьму. По факту это последнее ее дело".

Синицын добавил, что сторонники радикала Стерненко много раз требовали справедливого суда над ним на протестах, однако "команда президента ничего не сделала", чтобы этому посодействовать.

"Уже в понедельник увидим результат. Но мы тоже сдаваться не собираемся. В воскресенье в Киеве в 18 под ОП будет мирная акция за справедливый суд. Это наша последняя возможность добиться законности. Если массово не выйдем - будет плохо. Закроют Сергея, а потом позакрывают нас", - такими словами анонсировал грядущую акцию Синицын.

Этот пост к себе в телеграм-канал добавил и сам Стерненко.