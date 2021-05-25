11 млн евро для вознаграждения за арест Лукашенко собирает Белорусская оппозиция

Вывший кандидат в президента Беларуси рассказал об акции "Все или ничего", цель которой - собрать 11 миллионов евро для вознаграждения за арест главы республики Александра Лукашенко.

Об этом пишет белорусское "Радио Свобода".

Цель данной акции собрать 11 млн евро, которые будут переведены

За арест Лукашенко объявили вознаграждение. Оппозиция хочет собрать 11 млн евро, которые будут вознаграждением за арест Александра Лукашенко. Деньги будут переведены защищенной транзакцией, ответственность за которую несет юридическое лицо под европейской юрисдикцией.

В течение первых двух дней акции удалось собрать более 126 тысяч евро, пожертвования сделало более 250 человек. Однако платформа не стабильна, сумма меняется в течение дня. Деньги будут зарезервированы, а потом, в случае ареста Лукашенко, переведены на специальный счет.