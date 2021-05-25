Создатель Nexta попросил власти Польши усилить ему охрану

Основатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило, который сейчас проживает в Польше, рассказал, что получает большое количество угроз и опасается за свое здоровье.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в четверг, 27 мая.

"Мы просим Польшу о дополнительной охране. Мы (Путило и его сторонники - Ред.) опасаемся за свою жизнь и здоровье, поскольку нам поступают угрозы", - сказал Путило.

Кроме того он заявил, что нужно оказывать "беспрецедентное давление на режим Александра Лукашенко". В качестве подобных мер он назвал экономическую, транспортную и политическую блокировку Беларуси.

В Варшаве на пресс-конференции присутствовали родители бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которые обратились к лидерам Евросоюза с просьбой помочь освободить их сына и его девушку.