У Зеленского считают, что "вся Украина" с "нетерпением ждет" визита Варфоломея на День независимости

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак на встрече с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом заявил, что Украина с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости страны.

Об в четверг, 27 мая, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Вся страна с нетерпением ожидает визита Вселенского патриарха Варфоломея и его участия в праздновании 30-летия независимости Украины ... Государство сделает все, чтобы визит Вселенского патриарха в Украину состоялся на самом высоком уровне", - заявил Ермак.

В свою очередь митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Вселенского патриарха Варфоломея в Украину в августе будет подготовлен и пройдет наилучшим образом. Также он отметил поддержку со стороны Зеленского.