Легендарная прима балерина театра Ла Скала умерла в Италии

В Италии на 85-м году жизни скончалась знаменитая балерина, прима "Ла Скала" Карла Фраччи. По данным итальянских СМИ, в последнее время она боролась с онкологией, но при этом она продолжала танцевать и преподавать вплоть до последнего дня. Последний мастер-класс она провела в январе 2021 года онлайн, когда театры были закрыты из-за пандемии.

Королева итальянского балета родилась в Милане 20 августа 1936 года, танцевала на сцене с 9 лет, выступала в ведущих мировых театрах в главных партиях: "Лебединое озеро", "Спящая красавица", "Ромео и Джульетта", "Сильфида", "Жизель", "Золушка", "Франческа да Римини", "Дон Жуан" и другие. Ее партнерами по сцене становились Рудольф Нуреев, Михаил Барышников, Владимир Васильев, Андрис Лиепа.

В 1946 году поступила в балетную школу при миланском театре "Ла Скала", училась у знаменитой балерины Веры Волковой. В труппу театра "Ла Скала" Карла Фраччи поступила в 1954 году, через два года стала солисткой балета, а в 1958 году стала прима-балериной.