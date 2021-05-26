Вмешательство Украины в президентские выборы-2020 на стороне Трампа расследуют в США

История с вмешательством украинских чиновников в американские выборы 2020 года получила новый толчок. Расследование прокуратуры по этому поводу идет полным ходом.

Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

Федеральные прокуроры в Бруклине выясняют, помогали ли украинские чиновники организовать широкомасштабный план вмешательства в президентскую кампанию 2020 года. Отмечается, что официальное расследование началось в последние месяцы работы администрации Дональда Трампа. Оно ведется отдельно от того следствия, в ходе которого изучается деятельность адвоката экс-президента Трампа Руди Джулиани и его связи с Украиной.

По данным источников газеты, украинские чиновники подозреваются в распространении "необоснованных заявлений о коррупции" в отношении президента Джо Байдена по нескольким каналам, в том числе и через самого Руди Джулиани. В частности, уточнили источники, следователи изучают поездку Джулиани в Европу в 2019 году, в ходе которой он встретился с украинскими официальными лицами, включая депутата парламента Андрея Деркача.

В то же время эксперты признают, что пока неясно, предъявят ли бруклинские прокуроры в конечном итоге обвинение кому-либо из высокопоставленных украинцев.