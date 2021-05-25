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События Сегодня, 12:3971
Запрет полетов над Украиной для белорусских самолетов подтвердили в Мининфраструктуры официально

С субботы, 29 мая, Украина официально запретила использование воздушного пространства Украины самолетами, зарегистрированными в реестрах Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры в пятницу, 28 мая.

"С 00:00 29 мая 2021 вводится запрет на: использования воздушного пространства Украины, воздушным судам, зарегистрированным в реестрах Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Таким образом, белорусские самолеты не только не смогут совершать посадки в украинских аэропортах, но и пролетать над территорией Украины транзитом.

По информации Мининфраструктуры, "ограничение полетов в воздушном пространстве Беларуси и транзитных перелетов для белорусских компаний необходимы шагами для обеспечения безопасности авиации и пассажиров".

"Сейчас команда Министерства инфраструктуры совместно с Министерством иностранных дел нарабатывает оперативные решения для того, чтобы привлечь в Украину новые транзитные авиамаршруты. Рассчитываем на поддержку наших международных партнеров", - сказал Александр Кубраков, Министр инфраструктуры Украины.

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Теги: news, новости, Украина, полеты, 7dniv, 7dnivinfo  
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