Хорватия смягчила карантин. Рестораны принимают гостей в помещениях, снят запрет на покупку алкоголя ночью

Правительство Хорватии приняло решение смягчить карантин для жителей и туристов.

Уже с пятницы, 28 мая, в стране ресторанам разрешено принимать посетителей в помещениях. Кроме того, в Хорватии отменили запрет на продажу алкоголя ночью.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель" на своей странице в Facebook.

Согласно новым правилам, заведениям общественного питания, которые подают горячие и холодные блюда, разрешено обслуживать гостей в помещениях, а не только на террасах. Кафе и заведения, где подают только напитки, могут работать только на открытом пространстве. Алкогольные напитки можно покупать с 23:00 до 6:00.

На публичных мероприятиях и собраниях разрешается до 100 человек, отменен запрет на частные собрания и церемонии. Общественные мероприятия и собрания могут продолжаться до 23:00 вместо 22:00. В то же время ограничения в 100 человек не применяется к религиозным церемониям, но должно быть обеспечено минимум 4 квадратных метров на человека.

Также в стране разрешили возобновить работу танцевальных школ, проводить мастер-классы, работу детских игровых комнат.

Кроме того в Хорватии отменили ограничение максимального количества лиц в общественном транспорте, при этом маски носить там обязательно.

Разрешена в стране и работа выставочно-ярмарочных мероприятий на открытых пространствах с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе масочного режима.

В публикации также идет речь о том, что согласно решению штаба гражданской защиты Республики Хорватия, лица, путешествующие в Хорватию с туристической целью, имеют право на въезд в страну при наличии документального подтверждения об уплате отеля/апартаментов/Кемпа/ астных усадеб/yайма яхты, или подтверждение о собственности жилья, или яхты в Хорватии.

Кроме документального подтверждения туристической цели въезда в Хорватию необходимо иметь один из документов: отрицательный ПЦР-тест или быстрый тест на антиген.

Дети до 7 лет освобождаются от обязанности тестирования, если путешествуют с родителями/опекунами, которые имеют указанные выше документы.