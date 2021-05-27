Застрявших в Непале украинцев до сих пор не эвакуировали

Две недели назад Непал из-за роста заболеваемости Covid-19 закрыл международное авиасообщение.

Более ста украинцев оказались в "ковидной ловушке" и до сих пор не могут вылететь из страны.

Об этом "Стране" сообщили украинские туристы, застрявшие в Непале.

Ранее в МИД Украины заявили о том, что обеспечивает наших туристов в Непале всем необходимым, а Зеленский лично подписал указ о скорейшем возврате украинцев домой. Но прошло уже больше двух недель, а Киев так и не организовал ни одного репатриационного рейса.

Сергей, один из украинцев, который не может вылететь из Непала, рассказал "Стране", что живет там уже месяц.

"Обратный билет у меня был на 20 мая. Вылет не состоялся из-за того, что правительство Непала наложило запрет на авиасообщение. Пока что до 1 июня. "Qatar Airways" перебронировал мне билет на 3 число. Также я купил на всякий случай билет компании "FlyDubai" на 1 июня, и вот сегодня рейс уже был отменен, пока непонятно, из-за чего. Не было еще официального сообщения о том, что Непал продлил запрет на международное авиасообщение, насколько мне известно. Пока что просто на неделю продлили карантин – до 3 июня", – сообщил "Стране" украинец.

У многих туристов уже истек срок действия визы. Это чревато штрафами и может повлечь за собой проблемы с получением визы в будущем. Правительство Непала решило пойти навстречу таким туристам.

"У меня как раз сегодня истекает срок действия визы. Правительство Непала приняло решение о том, что если турист, у которого просрочена виза, покинет страну в течение недели после окончания локдауна и возобновления авиасообщения, к нему не будут применяться штрафные санкции. Мне кажется, что это действует для всех туристов, а не является заслугой какого-то отдельного посольства или консульства", – объяснил Сергей.

Тем временем украинское правительство, похоже, не стремиться возвращать своих граждан.

"Я слышал, что до Зеленского как-то донесли то, что здесь происходит, но я бы не сказал, что заметно хоть какое-то содействие нашего МИДа. Я не слышал ни об одном международном рейсе, инициированном Украиной. Кстати, консульства в Катманду нет, у них все решается в Дели, и сейчас там какая-то сложная ситуация, кто-то заболел, все плохо у них", – рассказал украинец.

Из поддержки для украинских туристов от украинского МИДа он называет только чат в Telegram.

"За связь с правительством в чате консульской поддержки отвечает некий Мороз. Он перестал с нами общаться из-за нашего давления на него. Общается только в формате частных звонков. Как я понимаю, их содействие заключается в чем: они формируют некие списки и передают их в авиакомпании (в частности Turkish Airlines и Qatar Airways); авиакомпании эти списки передают своим местным представителям (это компания President Airlines для Qatar Airways и MegaBait для Turkish Airlines). Купить напрямую билеты невозможно (через сайт), можно купить только в этих компаниях", - объяснил Сергей.

При этом стоимость билета из Катманду в Киев – около 1 300 долларов, а если покупать напрямую, через местных посредников – еще дороже.

"Для того, чтобы купить билет до Киева, надо быть в списках этих авиакомпаний. Билеты до Дохи или до Стамбула не продаются. Наши консулы как раз и занимаются тем, что передают эти списки и следят за тем, чтобы мы все были в этих списках. Также консул составлял какие-то письма поддержки, которые высылались в группу. Но для кого эти письма, никто особо не понимает, нигде этих писем не требуется. Какой-то другой помощи или поддержки наших представителей посольства я лично не ощущаю", – рассказал Сергей.

Все расходы несут сами путешественники. В том, что они получат хоть какую-то компенсацию, они сомневаются.

"Никакой финансовой помощи, конечно, не предоставляется. В принципе, никто ее особо и не ожидает. Я поддерживаю связь со многими людьми, которые здесь застряли, и они самостоятельно (или с помощью своих Travel-агентств) поселяются в Катманду, сдают тесты, оплачивают свое проживание, питание. К счастью, Непал – очень недорогая страна, уровень расходов сравним с расходами в Украине. Отель можно выбрать на свой вкус, начиная от самых дешевых (порядка 30 долларов в сутки) и до богатых. Все селятся сами. Не слышал ни об одном человеке, которого бы МИД Украины куда-то поселил. Якобы есть список официально разрешенных отелей, но на самом деле в Непале всем до одного места, где ты живешь", – рассказал украинец.

По его словам, представители посольства Украины дали понять, что никаких эвакуационных рейсов не планируется.

"И Украина не будет нести никаких расходов по нашему содержанию или репатриации домой. Это все – полностью наши проблемы. Они как бы не рекомендовали сюда ехать. Ощущаю ли я здесь какую-то особую поддержку от украинской власти? Я не могу так сказать", – сказал турист.

А пока украинское консульство и МИД составляет некие бесполезные списки, украинцы наблюдает за тем, какими путями возвращают домой своих граждан другие страны.

Например, США, Германия, Испания и Россия организовали эвакуационные рейсы. Некоторым украинцам даже удалось купить на них билеты по остаточному принципу и улететь домой. Но украинские органы власти им в этом никак не помогали.

"Было достаточно рейсов, на которых уже много украинцев улетело, но все они производились компаниями "Turkish Airlines" и "Qatar Airways". 18 мая был эвакуационный рейс в Москву от "Аэрофлота", на нем также вылетело, по-моему, 8 украинцев, некоторые мои знакомые на нем улетели. Там не было возможности выйти из транзитной зоны в Москве, но они попали в Киев с пересадками в Варшаве. "Аэрофлот" принимал всех желающих по остаточному принципу", - рассказал "Стране" Сергей.

Самый массовый отлет в Украину состоялся 22 мая: было два борта из Катманду от "Turkish Airlines" и "Катара".

"На каждом из них вылетело около 20 украинцев. И я сильно удивлюсь, если окажется, что к этим рейсам имело какое-то отношение наше посольство или консульство. Я не знаю какие шаги могла бы предпринять консульская служба Украины, но в первую очередь, это организация собственного репатриационного рейса по нормальной цене и с непосредственным бронированием – не через местных представителей авиакомпаний. Во-вторых, это договоренность с Индией, чтобы граждан Украины можно было транзитом провозить через Дели. Из Дели МАУ может совершать рейсы. А из Катманду - не может, потому, что не имеет лицензии на работу в высокогорных аэропортах. Я думаю, что это был бы хороший вариант для нас. Но способна ли наша консульская служба на такой подвиг – я не знаю", – заявил Сергей.

Однако есть и те украинцы, которым повезло уже вернуться домой по собственной инициативе – не дожидаясь, пока МИД их спасет. Среди них – туристка Виктория. Она летала в Катманду через турагенство, поэтому ей все же удалось выбраться из Непала. Но во сколько обошелся перелет, девушка предпочла оставить в тайне.

"Мы вылетали сами. В получении мест на рейс нам очень помогли организаторы нашей поездки. Если в этом всем и была какая-то помощь правительства, то мы об этом не знаем. В целом все делали сами при помощи организаторов поездки. Мы улетели 22 мая, рейс организовывал Qatar (с пересадкой в Дохе). От посла Украины в Индии мы получили письмо поддержки на имя Qatar и Turkish, но фактически это письмо в процессе покупки билетов и организации вылета никак не использовалось", – заявила в комментарии "Стране" Виктория.

Впрочем, украинские граждане в Непале больше надеются на скорейшее ослабление карантинных ограничений, нежели на содействие и помощь со стороны своего государства.

Уже с 1 июня Непал должен возобновить международное авиасообщение. Однако заболеваемость коронавирусом в стране все еще высокая. Поэтому украинские туристы не исключают того, что правительство Непала продлит карантинные ограничения.