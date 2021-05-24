Агрессивный мужчина в Киеве средь бела дня крушил банкомат, прыгал по машинам и нападал на прохожих

В Киеве на улице Бориспольской камеры зафиксировали агрессивного мужчину.

Он бил ногой по банкомату, прыгал по машинам и ударил прохожего.

Соответствующее видео опубликовал "Киев Оперативный" в пятницу, 28 мая.

Как видно на записи, инцидент случился сегодня около 14:00. Мужчина крепкого телосложения в зеленой куртке несколько раз с разбега ударил ногой по банкомату, после чего подбежал к припаркованной рядом машине и прыгнул на капот. Затем он снова ударил банкомат, развернулся и пошел, как ни в чем не бывало. При этом, уходя, он ударил проходящего мимо мужчину. В результате, как показано на видео, на капоте автомобиля остались глубокие вмятины.

"Друзья, будьте осторожны! Какое-то неадекватное создание бегает по Бориспольской и крушит все на своем пути. Кстати, скорее всего, он имеет справку, а потому вряд ли ему что-то будет. Раньше таких хоть закрывали в спецучреждение, а сейчас просто отпускают", - говорится в описании к видео.